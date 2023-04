La entrada en el mercado del empresario José Navarro cambió las reglas del juego en la Comunidad Valenciana, como Equipo de Investigación analizó en el año 2013. El programa se trasladó a Torrent, Valencia, donde todos los panaderos vendían las barras a 20 céntimos.

Entonces, reconocían haber pactado los precios para que "la clientela no se fuera", aunque confesaban estar "perdiendo dinero". "Vendemos más, pero no nos deja nada. No tenemos ningún beneficio por cada barra de pan", agregaban.

Esta práctica no solo es ilegal, sino que también era de alto riesgo. Así lo comentaba el asesor europeo de Competencia Luis Berenguer, que veía más "anticompetitiva la actuación del gremio que la actuación del panadero José Navarro".

"Aparte del tamaño, que es un pan bastante más pequeño, utilizo las harinas más económicas que encuentro en el mercado, hay más de 12 céntimos de diferencia por kilo. Comprando otras harinas también me dan algún saco sin cargo de esta. Además, intento que los procesos sean lo más rápidos posible, utilizar los huecos de fabricación de los otros productos", contaba Antonio Cuñat, presidente del gremio de panaderos de Torrent.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.