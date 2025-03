Las palabras de la sobrina de sor Pureza sobre las monjas de Belorado: "Están vendiendo su música en Amazon"

Marta Torrentegui, sobrina de sor Pureza, ha hablado en Equipo de Investigación. Lo ha hecho sobre las monjas de Belorado. Todo, por las peticiones a su tía para tocar en ceremonias religiosas: "Era una buena pianista, y también componía".

"Pienso que eso se hizo desde el cariño, un poco para recopilar la obra y que no se perdiera... pero no para venderlo. Ahora han sacado cajas de esto y lo están vendiendo en Amazon", cuenta.

Todo, además, sin permiso: "No, no. Y ahora no está capacitada para darles permiso. La vi en septiembre por última vez. No nos permiten verla. Había perdido la cabeza, está con la demencia, Alzheimer, y ya casi no puede hablar".