Pagos en b y pisos copados de gente: las condiciones abusivas de algunos contratos de alquiler en Madrid

Con precios de más de 500 euros por habitación y dudosas condiciones, dos jóvenes detallan cómo es el periplo para poder vivir en la capital

El problema de acceso a la vivienda no es una novedad, aunque los últimos años la subida de los precios ha sido mucho más acusada, sobre todo en las principales ciudades españolas como Madrid o Barcelona. En 2023, Equipo de Investigación se adentraba en el mundo del alquiler de pisos y habitaciones y comprobaba la realidad de las personas que se mudan a la capital.

Dos jóvenes explicaban entonces al programa cómo eran las condiciones de sus alquileres en Madrid y que no dudaron en denunciar las cláusulas de sus contratos. Entre ellas destacaba que las parejas de los arrendatarios no podían entrar en los pisos, tampoco consumir alcohol en sus habitaciones y que el arrendador podía entrar en la vivienda en cualquier momento para "el seguimiento del contrato".

La cosa no quedaba ahí. "Llega a veces tarde, hay una cierta intimidación", aseveraba uno de los jóvenes, que contaba que pagaba 550 euros por una habitación. Además, explicaban que solo podían pagar en efectivo. "El propietario quiere evitar declarar sus ingresos a Hacienda", señalaban.

En total, en el piso residían siete personas en condiciones que ellos mismos definían como mejorables. "Mi habitación es muy pequeña, es más como un armario que una habitación, pero al menos tiene ventana. Las paredes son muy finas y es muy ruidosa. Fue lo mejor que pude conseguir", lamentaba uno de ellos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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