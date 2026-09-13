Las conversaciones racistas entre propietarios que alquilan habitaciones: "Los latinos problemáticos; los pensionistas defienden mucho sus derechos"

Equipo de Investigación accedía en 2023 a un chat de arrendadores en el que también criticaban como inquilinos a los pensionistas por su carácter guerrero y a familias monoparentales por su situación de vulnerabilidad. "Mi piso, mi negocio, mis condiciones", decían.

El acceso a la vivienda es un imposible con el alza incesante de los precios, pero los propietarios de pisos en alquiler, a veces, lo ponen más que complicado. Equipo de Investigación accedía en 2023 a una chat de Telegram donde personas que alquilaban sus pisos compartían opiniones de lo más indignantes sobre el tipo de gente a la que alquilar.

"Mi piso, mi negocio, mis condiciones", escribía uno de los participantes en el chat después de que se lanzaran consejos sobre las personas latinas, los pensionistas o las familias monoparentales.

Entre ellos se desaconsejan alquilar a este tipo de perfiles. "Los latinos son problemáticos por la bulla que meten", decía alguien. Los pensionistas, por su parte, les parecían "guerreros" y las familias monoparentales "vulnerables":

En concreto, en algunos de los mensajes, los arrendadores alertaban de que "los pensionistas dan bastantes problemas de convivencia y defienden mucho sus derechos". También compartían opiniones racistas y discriminatorias: "Persona sola con hijos... como les cueste pagar, no los sacas ni con calzador", se podía leer.

Todo vale con tal de evitarse problemas. "Para caridad la madre Teresa de Calcuta", reiteraban en los mensajes.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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