A mediados de agosto de 2017 Antonio Navarro es asesinado en su garaje cuando se dirige a su vehículo. El brutal crimen rompe por completo la tranquilidad del barrio valenciano de Patraix, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Antonio es un ingeniero de 36 años que está casado con María Jesús Moreno, conocida como Maje. Tras el asesinato, la Policía comienza a investigar el entorno de la víctima y 16 horas después de los hechos llama a declarar a su viuda.

A los agentes les llaman la atención las contradicciones en las palabras de Maje y por ello intervienen su teléfono.

No ha pasado ni un mes desde el asesinato de su marido y Maje habla con su mejor amiga: "Cuando seamos abuelas escribiremos un libro de nuestros ligoteos. Nos gusta la movida, eso sí, la movida con los tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería".

"Yo soy feliz y voy a hacer la vida que quiero. No se todavía con quién, me da igual, me lo estoy pasando bien. Ahora puedo hacer contigo los planes que me dé la gana. Tú estás en el punto igual que yo ahora, que quiero pasármelo bien", asegura.

Varias semanas después del crimen, Maje se va de fiesta. "Sale con varias amigas y conocen a un guardia urbano y mantiene varias relaciones sexuales esa misma noche. No era un comportamiento habitual de una mujer que había enterrado hacía tres semanas a su marido y que había derramado lágrimas de cocodrilo en un funeral que habían causado gran conmoción en Novelda", indica Javier Martínez, periodista de Las Provincias.

Durante la ceremonia, Maje subió al altar y pronunció conmocionada unas palabras destacando el amor hacia su marido.

Tras la investigación policial y el juicio, Maje y su amante Salva fueron condenados a 22 y 17 años de prisión respectivamente por el asesinato de Antonio Navarro.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.