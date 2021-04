Juan Manuel Martín Calvente, un prestigioso penalista de Zaragoza, es el abogado de Igor el Ruso, quien afirma a Equipo de Investigación que cree que alrededor del delincuente serbio "se ha querido construir una imagen de leyenda, de persona poco menos que una especie de Charles Manson ibérico".

"No voy a quitarle importancia, pero creo que ha habido más de leyenda construida artificialmente que real, y yo creo que con ánimo de influir en el jurado", asegura. Sin embargo, defiende que no ha preguntado a su cliente por qué vino a España.

Los robos que Igor el Ruso realizó en Teruel eran de comida o ropa. Además, el delincuente serbio no tiene ingreso conocido y no ha cotizado, ¿por qué le defiende este prestigioso abogado si el delincuente serbio no puede pagarlo? Martín Calvente responde en este vídeo.