Antonio Ojeda ('El Rubio') se presentó ante las cámaras de 'Espejo Público' como el único testigo de la desaparición de Yéremi Vargas: "Había tres coches parados y vi que vino una chica agarrando al niño, lo metió en su coche y arrancó".

Silvia González, reportera del programa de Antena 3, cuenta a Equipo de Investigación que lo que más le llamó la atención del testimonio de Ojeda fue que "recordaba perfectamente la ropa del niño, cuando no se había hecho pública". "A mí ahí me hacía dudar. Había cosas que te creías y otras que no cuadraban, por lo que me guardé su nombre y su teléfono porque pensé en que podía ser como en las películas, que se había situado en la escena del crimen para no parecer sospechoso, y así fue", afirma González.