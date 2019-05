La reacción de unas asistentes a una vigilia vegana por primera vez: "Estoy en shock total"

Nos acercamos a un matadero en Aranjuez para asistir a una vigilia vegana. Toño García, coordinador de 'Save Animals' nos explica que lo que van a "intentar es que los camiones paren para ver a los animales, darles un último cariño y grabar el estado en el que vienen al matadero para que la gente vea que detrás de la bandeja de carne que tienen en el supermercado hay un animal que tiene la capacidad de sentir dolor, sufrir y de querer vivir". El objetivo es que sus vídeos lleguen a miles de personas.

Nos encontramos con personas que acuden por primera vez a una vigilia vegana, las cuales están visiblemente afectadas tras ver salir un camión del matadero. "Les hemos visto entrar antes y ahora les hemos visto salir despiezados. Si nosotros lo pasamos mal, ellos no pasan peor" cuenta una de ellas, mientras que otra asegura estar "en shock total". "Lo mío es terror", dice otra.

Mientras nos enseñan un vídeo que han grabado, uno de los participantes lamenta que "al principio se ven los ojos tan expresivos del cerdo y luego también se puede ver lo hacinados que están todos y cómo llegan con heridas, con arañazos y sucios".

Morcilla 'vegana'... con sangre humana: así es la peculiar receta ideada por un español

Sin ningún tipo de daño a los animales, consiguen crear morcilla "vegana". Raul Escuín ha patentado una morcilla creada con sangre humana, pero de momento "la sangre es personal e intransferible".

Por tanto, si queremos degustar esta morcilla vegana debemos cocinarla con nuestro propio fluido. El proceso de creación es sencillo: se saca sangre humana, se pone en un recipiente y se le da vueltas para evitar que la sangre coagule, se mezcla con un sofrito de cebolla, 250 miligramos de agua, canela, pimienta y piñones a los que se añadirá el arroz.

Flexitariano, el nivel de 'veggie' más flexible que sí consume carne blanca y pescado

El nutricionista Luis Alberto Zamora explica que ser 'veggie' es "seguir una alimentación fundamentalmente de la base de la pirámide, es decir, alimentos de origen vegetal y excluir en mayor o menor medida alimentos que vengan del mundo animal". De esta forma, no todo el que se considera 'veggie' abandona el consumo total de productos animales.

Por enumerar los diferentes tipos de 'veggies', podríamos empezar por aquellos que se denominan 'flexitarianos', que son los conocidos como "veganos flexibles", tal y como apunta Luis Alberto Zamora. Estos no comen, por ejemplo, carnes procesadas, ni carnes rojas, mientras que del resto de proteínas animales, como puedan ser las carnes blancas y los pescados se consumen, pero, a lo mejor, en menor cantidad.

Así es la hamburguesa 100% vegetal que imita sabor y el aroma de la carne (con bacon incluido): "Si la ves parece que tuviera como sangre"

En el restaurante 'veggie' 'La tía Carlota' tienen más de 500 clientes al mes. Es el segundo negocio que abren sus propietarios en tan solo dos años.

Pablo Donoso, uno de los propietarios, nos muestra la carta en la que se puede encontrar desde un steak tartar, a milhojas de carne, solomillos de heura o fish and chips, recetas que suenan muy a carne. El motivo, lo explica Donoso: "Lo que queremos es que la gente sepa que no hay que renunciar a los sabores de siempre, que puedes seguir alimentándote de cosas igual de ricas e igual de sabrosas, pero causando mucho menos impacto en el planeta, causando mucho menos sufrimiento".

Además, cuentan con la famosa 'Beyond Burger' que en Estados Unidos hicieron 100% vegetal imitando absolutamente al sabor y al aroma de la carne. "Si la ves parece que tuviera como sangre", asegura uno de los propietarios del restaurante 'veggie' 'La tía Carlota' . Ellos, además, ponen a la hamburguesa un bacon vegetal que sabe y huele a bacon, pero que está hecho a base de gluten de trigo. Después, a base de humo se consigue todo el sabor y el aroma del bacon.

Equipo de Investigación se adentra en la primera empresa española de tradición cárnica que lanza una línea 'veggie': producen 1.500 hamburguesas vegetales a a la hora

La primera empresa de tradición cárnica que lanzó una línea 'veggie' en España invirtió un millón de euros para la fabricación de sus hamburguesas vegetales. En la actualidad, producen 1.500 a la hora, alcanzando una venta anual de 520.000 unidades.

Quedamos con Jaume Planell, el director de I+D en la fábrica de 'Noel', que nos enseña las instalaciones y nos cuenta qué ingredientes lleva una hamburguesa de lentejas: aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra, cebolla fresca, harina de garbanzo, lenteja semicocida, zanahoria, pimiento, pimienta, sal y vinagre. El único conservante es el vinagre.

Las discrepancias entre una pareja con un miembro vegano al hablar de tener un bebé: "Lo que no voy a hacer es que mi hijo empiece sin probar la carne ni el pescado"

El canal de Youtube de Alberto Rulos cuenta con más de 45.000 seguidores, de los cuales 300 se han convertido en veganos. Rulos cuenta que comenzó "hace dos años y medio a ser vegetariano", pero que antes llegaba a consumir "un kilo de carne al día". Su mujer, sin embargo, no es vegana y aunque respeta el estilo de vida de Alberto, tiene diferencias con su marido a la hora de hablar de formar una familia.

"Ahí discrepamos un poco. Hasta mi propia madre o la suya y demás piensan que hace falta consumir leche de vaca para que el niño crezca y demás. Y ella esta emperrada de que sí que va a tomar", cuenta Alberto Rulos.

"Yo respeto que él no coma carne, pero lo que no voy a hacer es que mi hijo empiece sin probar la carne ni el pescado. Eso ya lo decidirá él una vez que crezca", afirma, por su parte, su mujer.

Pienso especial para las mascotas, prendas que no conlleven "maltrato animal"... la defensa de unos padres por el veganismo más allá de la dieta

En esta familia, hasta las mascotas son veganas. A la pregunta de si los animales supuestamente no son omnívoros, Rocío reconoce que "sí", pero puntualiza que "eso sería en estado natural". "Pero en una casa tomando pienso les da igual que ese pienso no tenga ningún ingrediente de origen animal mientras tenga todos los nutrientes, las proteínas, los aminoácidos que ellos necesitan".

La ropa que se ponen también va en consonancia con su filosofía de vida vegana. En este sentido, Rocío asegura que no llevan "ningún tipo de ropa que conlleve maltrato animal". Por ejemplo, el calzado que lleva es de "piel sintética". No usan ni lana, ni seda, ni cuero. La explicación que da Rocío es que "la piel que se usa para las botas suele venir o de las vacas, o incluso los cinturones suelen venir de la piel del perro de China".

Un youtuber exvegano denuncia haber recibido "amenazas de muerte" por parte de los 'veggies': "No toleran las opiniones de los demás"

Exveganos cuentan en Youtube su experiencia tras eliminar la carne de sus dietas: "Estuve dos años bajo tratamiento con antidepresivos y con ansiolíticos", afirma uno de ellos en el canal 'Me enfermé por ser vegano'.

Otro abandonó el veganismo a los cinco meses. Ahora es un famoso youtuber especializado en reventar actos organizados por 'veggies'. En su canal, cada semana entrevista a un vegano arrepentido desde hace más de tres años.

"Prefiero no decir mi nombre porque los veganos me han amenazado varias veces, incluso he recibido amenazas de muerte", asegura. En este sentido, el youtuber denuncia que "ellos no toleran las opiniones de los demás y no quieren oír que podrían estar equivocados".

Así son las agresivas campañas de una fundación animalista española para denunciar situaciones extremas en algunos mataderos

'Igualdad Animal' es una fundación que nació en Madrid hace 13 años y ahora tiene 90 empleados y está en ocho países. Equipo de Investigación acude a la sede donde la organización lleva a cabo sus campañas.

Nos muestran una de las que, dicen, tuvo más impacto sobre incubadoras de pollos en España. "Los pollitos macho que nacen, como no valen para poner huevos, lo que hacen es triturarlos y gasearlos con un día de vida", asegura el director de 'Igualdad Animal' , Javier Moreno.

Bill Gates financia la hamburguesa vegana que quiere conquistar España tras vender 75 millones de unidades en todo el mundo

El fundador de Microsoft financia esta hamburguesa que ahora quiere conquistar España tras vender 75 millones de unidades en todo el mundo. Gonzalo Mijangos, Uno de sus distribuidores en España indica que las previsiones que tenían "para el mercado español realmente han saltado por los aires, están superadísimas".