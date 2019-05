'Igualdad Animal' es una fundación que nació en Madrid hace 13 años y ahora tiene 90 empleados y está en ocho países. Equipo de Investigación acude a la sede donde la organización lleva a cabo la campaña de las gafas. Nos muestran una de las que, dicen, tuvo más impacto sobre incubadoras de pollos en España. "Los pollitos macho que nacen, como no valen para poner huevos, lo que hacen es triturarlos y gasearlos con un día de vida", asegura el director de 'Igualdad Animal' , Javier Moreno.

Consiguen que sus campañas lleguen a más de 50 millones de personas de todo el mundo. Sus activistas se infiltran en algunas granjas para obtener imágenes. "Hemos podido ver canibalismo y animales con heridas infectadas que no reciben atención veterinaria. Esa es la miserable vida a la que son condenados", cuenta Javier Moreno.

Sobre los acuerdos a los que han llegado, Moreno explica que en España han conseguido "acuerdos con muchísimas empresas distribuidoras que van a dejar de vender huevos de gallinas enjauladas".

A la pregunta de por qué no demandan a las granjas que salen en sus vídeos, el director de 'Igualdad Animal' responde: "No podemos denunciar algo que es legal. Esto es una práctica completamente legal y que, desde luego, la industria del huevo no enseña en sus anuncios a sus consumidores".