Bill Gates financia la hamburguesa vegana que quiere conquistar España tras vender 75 millones de unidades en todo el mundo

Detrás del fondo filantrópico que hace una donación millonaria a la fundación animalista española 'Igualdad Animal' están dos jóvenes multimillonarios: Dustin Moskovitz y Cari Tuna. Moskovitzs es uno de los cofundadores de Facebook.

Fue Bill Gates el que convenció a Moscovich para crear una iniciativa en la que 1.000 millonarios se compromentieron a donar en vida gran parte de sus fortunas a causas benéficas.

Además de a la causa vegana, invierten en una empresa llamada 'IF', donde crean hamburguesas conocidas con el nombre de 'Beyond Burger' que no están hechas de carne, pero saben y parecen carne. Lo hacen con el objetivo final de reducir el consumo de carne animal y la ganadería.

Bill Gates, el fundador de Microsoft, financia esta hamburguesa que ahora quiere conquistar España tras vender 75 millones de unidades en todo el mundo. Gonzalo Mijangos, Uno de sus distribuidores en España indica que las previsiones que tenían "para el mercado español realmente han saltado por los aires, están superadísimas".

"Esta famosa hamburguesa de Bill Gates es una maravilla de la técnica porque a la vista parece carne picada, e incluso en la plancha reacciona como la carne. Entre sus ingredientes está el agua, extracto de proteína de guisante, arábica, colorante o almidón modificado", explica Mijangos.

Sin embargo, Gonzalo Mijangos defiende que, a pesar de cumplir con la denominación de ultra-procesado, "eso no quiere decir que no sea saludable". "No tiene ningún conservante y es más saludable que su contraparte de origen animal", señala.

A la pregunta de qué la echan para que la hamburguesa tenga olor y sabor a carne, Mijangos responde que "es un poco la fórmula de la Coca-Cola".