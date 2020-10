Equipo de Investigación viaja a Guangdong, una provincia con más de 100 millones de habitantes, la más poblada de China. Solo en esta provincia se concentran 60.000 industrias. Está considerada la fábrica del mundo. De allí salen un tercio de los zapatos, la ropa y los juguetes de todo el mundo, y ahora 100 millones de mascarillas al día. Allí se produce el 70% de las mascarillas de todo el mundo.

El programa se dirige a una de las mayores fábricas de mascarillas de China. Shi Yu Lai, encargada de esta empresa, asegura a Equipo de Investigación que llevan produciendo mascarillas "profesionalmente durante 30 años", e invita a los periodistas a visitar las instalaciones para conocer de cerca cómo es el trabajo de fabricación de mascarillas allí.

Imponen una serie de normas higiénicas y seguridad para no contaminar los productos. "Un equipo de calidad de control se encarga de verificar que no tienen defectos, que no hay agujeros en ellas. Antes de producirlas en masa tenemos que hacer pruebas. Si la impresión es buena, un inspector firmará el certificado", afirma Shi Yu Lai.

Equipo de Investigación también habla con los empleados de dicha fábrica. En concreto, con uno que lleva trabajando allí desde hace diez años: "Trabajamos ocho horas al día. Mi salario es entre 5.000 y 6.000 reminbies (unos 600/700 euros), suficiente. Mi empresa suministra además comida y alojamiento".

Es decir, cobran 250 euros menos que el salario mínimo en España y libran solamente un día a la semana. El alto nivel de población y el tener a mano "las materias primas" que necesitan les permite abaratar los costes de su producto, aunque no desvelan el precio de las mascarillas que ellos fabrican.