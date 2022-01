Equipo de Investigación realizó un reportaje sobre ayuno intermitente en enero de 2021. En ese momento, conoció de primera mano el caso de Sara Corral, quien llevaba cinco días como ayunante. Solo tomaba caldos caseros, zumos, agua e infusiones. La mujer contó a los reporteros cuál era su rutina diaria: "Cuando me levanto, me raspo la lengua y me enjuago la boca con aceite de coco".

"Antes de la ducha, me cepillo el cuerpo en seco. Duele un poquito, el primer día sobre todo, pero ayuda a la eliminación de toxinas a través de la piel", afirmó la mujer, a lo que añadió que al mediodía se tomaba un caldo y se hacía una lavativa".

A continuación, hacía una "envoltura hepática", "que no es más que dar calor", apostilló Corral, que aseguró que "El hígado es el órgano que mas trabaja durante el ayuno para eliminar toxinas, y el calor le viene muy bien para ayudarle". La mujer había hecho un desembolso económico de 350 euros para hacer este ayuno intermitente y contó que había perdido más de cinco kilos en cinco días.

Equipo de Investigación consultó entonces este método con Pilar Riobó, representante de la Sociedad Española de Endocrinología, quien desmontó los hábitos diarios de Sara Corral: "Para empezar, siempre recomendamos tomar la fruta entera que los zumos porque estos no contienen fibra", señaló.

Además, en lo referente al hígado, la experta explicó que "es la máquina desintoxicadora del organismo" y que ella "normalmente se desintoxica por sí sola", a lo que añadió que "no está demostrado en ningún caso que poner calor sobre el hígado mejore su funcionalidad".

"Lo de rasparse la lengua es una de las técnicas que se recomiendan después del cepillado para la higiene bucal, y tampoco es cierto que exfoliándose la piel con una esponja muy dura elimine toxinas", criticó Riobó, quien dijo que "desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición no se recomienda el uso de lavativas diarias a la hora de hacer una dieta, en absoluto". "El que una persona se haga una lavativa diaria puede favorecer a veces que tengan pequeños desgarros anales, y podría provocar cambios en la zona intestinal", advirtió.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.