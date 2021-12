Dolores, de 17 años, y su hermano Isidro, de 5, desaparecieron una noche de septiembre de 1988 del hospital de Manresa sin dejar rastro. Equipo de Investigación recordó lo ocurrido en un programa de 2017 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.

José María Oliver, detective que investiga la desaparición sin cobrar, explicó algunas de las claves. "El plan no lo tiene Dolores, ella es como un mando a distancia. El plan lo organiza otra gente y ella le da al botón y sigue las instrucciones, nada más", aseguró.

El detective tiene una pista, una conversación que se produce antes de la desaparición. "Fue una conversación un poquito alta de tono y con gestos enérgicos que una empleada del restaurante, del bar, del hospital escuchó. Alguien decía que, efectivamente, la madre tenía que dar esos niños en adopción porque tenía muchos -eran 14 hermanos- [...] Quien llevaba la voz cantante era un tío de los niños desaparecidos, tío paterno", añadió Oliver.

Además, el detective develó que hay pistas de los hermanos fuera de España, en algún punto de Europa.

María del Carmen Orrit, hermana de los desaparecidos, no cree que un familiar estuviera detrás de los hechos. "No me lo puedo creer porque no me imagino a mis tíos llevándose a mis hermanos. Nos ayudaban económicamente para que no nos faltara de nada y no los veo cogiendo a los niños".

En este sentido la hermana aseguró que para ella siguen estando vivos: "Si creo que están muertos, los dejaremos de buscar y no los hemos dejado de buscar nunca".

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró cómo los investigadores pusieron en duda que Dolores pudiera abandonar el hospital de Manresa con su hermano en brazos sin llevar las gafas. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta volvió a emitir el pasado sábado.