Es viernes en uno de los barrios cercanos a Ciudad Universitaria, en Madrid. Viendo a los jóvenes en grupo nadie diría que la segunda ola de la pandemia del COVID-19 azota al país.

Nos llama la atención que muchos llevan bolsas de plástico y el rastro de jóvenes con alcohol nos guía hasta el conocido Parque del Oeste, donde ni la presencia policial frena la noche de fiesta.

Equipo de Investigación habla con jóvenes que pasean en Madrid durante la noche. "El covid está mal y las fiestas están mal, pero tú ponte a pensar un poquito más. A mí no me han dado ninguna prueba", cuenta uno de ellos, mientras que otro dice que su padrino ha muerto por coronavirus: "Se ha muerto mi padrino y no pasa nada. Ya está, se pasa y a tomar por culo", manifiesta, a lo que añade que "la fiesta siempre va a estar".