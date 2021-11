Equipo de Investigación entrevista a Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas, cuando se cumplen más de 15 años desde la desaparición del niño. Ithaisa dice que su único objetivo es que Antonio Ojeda ('El Rubio'), principal sospechoso de la desaparición del menor, les diga dónde está. "Nosotros lo que necesitamos es recuperar lo que haya del niño para que el niño pueda descansar en paz, porque de alguna manera nosotros sentimos que eso no es así, que el niño no está descansando en paz", expresa.

Ithaisa afirma que el enterarse de que 'El Rubio' había abusado de un niño fue "un antes y un después". "Ya yo no espero que mi hijo esté con vida porque no le veo capaz de mantener a un niño tantos años con vida. Después de lo que había pasado con el otro, empezamos ya a pensar que Yéremi no puede volver con vida", lamenta. En el vídeo, el desgarrador testimonio de la mujer.