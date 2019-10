El bisnieto de Franco se hace eco a través de su Twitter de las opiniones de Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y Citizen Go: contra el Aborto, contra las leyes LGTBi y a favor de la familia tradicional. Junto a Ignacio Arsuaga, el bisnieto de Franco participa en el Congreso Mundial de las Familias que se celebra en Verona. Es la segunda vez que le invitan. Luis Alfonso muestra su rechazo al matrimonio gay y defiende el mismo ideario que propaga la asociación Hazte Oír.

Para indagar en la relación entre Luis Alfonso de Borbón e Ignacio Arsuaga, Equipo de Investigación habla con la portavoz de Hazte Oír, Teresa García, que afirma desconocer si ha habido alguna colaboración económica de Luis Alfonso de Borbón con la asociación. "Si ha dado él un donativo a través de su banco, desconozco el dato".

En total, las asociaciones de Arsuaga han ingresado más de 27 millones de euros desde su creación. Aunque García afirma que los donativos proceden de "particulares", un periodista escocés, Adam Ramsey, ha investigado el origen del dinero: se hizo pasar por un potencial donante de "grupos ultraconservadores y fundamentalistas" en el Congreso Mundial de las Familias de Verona y habló con Arsuaga.

"Él me habló del destino que podría tener ese dinero que yo fingía tener, y me dijo que podría financiar a partidos de extrema derecha en Europa a través de Citizen Go. Arsuaga habló de miembros de Vox a los que considera sus amigos", expone Ramsey, que añade: "Las donaciones que ellos reciben las usan para hacer campaña y atacar al resto de los partidos. Así que me vinieron a decir: 'Si quieres saltarte las normas de financiación españolas para apoyar a Vox lo que debes hacer es dar dinero a Citizen Go porque hay menos regulaciones".

¿Cuál es entonces el origen del dinero que reciben Citizen Go y, por extensión, Hazte Oír? El periodista responde: "No existe una única fuente de financiación. Detrás hay también líderes de grupos conservadores que están relacionados con Trump y la extrema derecha americana. Uno de ellos está en el Consejo de Administración de Citizen Go. Su nombre es Brian Brown".

Brian Brown ejerce de presidente del Congreso Internacional de las Familias. Se trata de un asesor político americano muy importante que hizo campaña en contra de los derechos gay. Según el periodista, Brown y Arsuaga "son colegas y amigos", y precisamente es el hombre que invitó a Luis Alfonso de Borbón y al líder de Hazte Oír al Congreso Mundial de familias. Equipo de Investigación intentó hablar con Arsuaga sobre las informaciones que publicó Ramsey, pero rechazó responder a las preguntas planteadas por el programa.