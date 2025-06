El día que Equipo de Investigación entrevistó al autor del 'simpa' más grande de la historia de España

Equipo de Investigación, en 2023, entrevistó al hombre que presuntamente se marchó junto a sus invitados sin abonar lo que debían tras el bautizo de su hijo: "Me pidió una barbaridad de dinero", denunció ante las cámaras.

Equipo de Investigación localizó en este reportaje sobre los 'reyes del simpa' en España, al hombre que contrató un bautizo en un restaurante gallego y luego realizó un multitudinario 'simpa'.

El programa habló en un primer momento con su mujer, que asegura no saber nada. Minutos después, recibió una llamada del abogado del hombre, que accedió a ser entrevistado en presencia del letrado.

Duranta la conversación con las cámaras de laSexta, el acusado de cometer el simpa aseguró que contrató "un servicio pagando una cantidad", pero "no para 200 personas". "No llegaron ni 200, ni 150", aseveró el hombre, que se defendía de esta manera "Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...".

