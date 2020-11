Equipo de Investigación habla con Luis Miguel Surian, uno de los captores de la presunta organización que dirigía Jordi, un joven ciberestafador leonés. Luis Miguel reconoce que captó "a un par de chicas" que eran amigas suyas y que él mismo dio sus datos personales, con los que Jordi, el presunto mayor estafador de la historia de España, pudo abrir entre "ocho y diez cuentas bancarias".

Sin embargo, cuenta que cuando acudió la Guardia Civil a su casa, le preguntó a Jordi que a qué se dedicaba y qué estaba haciendo con las cuentas que había abierto a su nombre, el joven ciberestafador leonés le respondió: "Si me dices qué te ha dicho la Guardia Civil te daré todo lo que he robado a tu nombre y más por tu silencio".

En ese momento, Luis Miguel decidió cancelar una de las cuentas y la reacción de Jordi fue llamarle y amenazarle: "Me dijo que iba a matarme a mí y a mi hija, me dijo la dirección de mis hermanas y que sabía dónde vivía mi madre. Que me iba a mandar sicarios, que mi cabeza le costaba 10.000 euros; que la iba a tener y le iba a mear encima", cuenta Surian.

Y es que Jordi, alias 'Lupín', no aceptaba la traición. En otro audio que aparece en este vídeo se pueden escuchar otras amenazas a un miembro de la organización: "Si por cualquier cosa en el mundo se te ocurre hacer esto a mis espaldas, te lo juro por mi santo abuelo que lo voy a averiguar, y que me lo vas a pagar pero caro, o sea, te corto la mano, te torturo... te hago lo que sea loco".