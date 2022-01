Equipo de Investigación se desplazó en 2017 hasta Cuenca para localizar a la escuela 'San Cristóbal', que tiene la fama de conseguir que todo el mundo apruebe. Es reclamo turístico a la altura de las Casas Colgadas de Cuenca, y sus alumnos engordan las cuentas de hoteles. Eva Prieto, una joven que viajó desde Londres para sacarse el carnet, afirmó entonces que su plan era enclaustrarse "dos semanas, ya que las clases son 11 horas al día".

De esta forma, Prieto hizo una especie de aislamiento durante 15 días, muy rentable para la ciudad, que ya es conocida por su 'turismo de autoescuelas'. Los aspirantes al carnet dejan alrededor de un millón y medio de euros al año, un filón económico para los comercios.

Equipo de Investigación acudió hasta la famosa autoescuela 'San Cristóbal'. Allí, los reporteros hablaron con Rafael Lozano, su ideólogo y propietario, que, con su método, llegaba a atraer en ese momento a hasta 80 aspirantes a conductor cada semana. Sin embargo, no encontramos ni un solo alumno de Cuenca, lo que supone ingresos para hoteles y restaurantes de la ciudad.

Lozano señaló entonces que la facturación anual era de "entre 500.000 y 550.000 euros", y que su método de éxito se basa en "un sistema en el que los alumnos tienen clases de 8:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 21:00, en las que se les explica teoría de forma intensiva en el aula". Además, el hombre afirmó que daban "resúmenes adaptados" a su "programa de enseñanzas".

El método no parece muy diferente al de muchas autoescuelas que ofrecen cursos intensivos, pero hay algo que sí hace único al método, y es que cientos de famosos apuestan por él, entre los que se encuentran deportistas, cantantes o actores muy conocidos, tal y como puedes ver en el vídeo. La autoescuela incluso les organiza clases de madrugada para que se escondan de la prensa.

Sin embargo, el verdadero secreto del método no es otro que renunciar a casi todo durante 15 días en los que las personas pasan horas haciendo test. Se trata de una disciplina muy dura, casi militar. "He hecho unos 200 test en tres días. Me paso 11 horas haciendo test, es muy duro", expresó Eva Prieto.

¿Y cómo se prepara un alumno para aprobar en siete días el práctico? Lo que hacen es comenzar las prácticas antes de aprobar el teórico, algo que es legal. Asimismo, realizan muchas prácticas seguidas en siete días, y no hay listas de espera para presentarse, otra clave para conseguir el carnet en 15 días.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.