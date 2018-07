Arturo Fernández: "Quiero resurgir de las cenizas, soy un empresario peleón y tengo que sacar adelante la empresa y el país"

ARTURO FERNÁNDEZ HABLA DE LOS MOMENTOS PÚBLICOS MÁS POLÉMICOS

Arturo ha convertido Cantoblanco en su fuerte y desde allí resiste para intentar salvar lo poco que queda de su imperio. Está dispuesto a contar su verdad y asegura que "no ha habido enchufismo en las concesiones, he perdido muchas más concesiones de las que he ganado".