Las estafas de Jordi Arias, alias 'Lupin', se extendieron por toda España. Eran tantos los afectados que algunos, como Ibai Pérez, un joven de Bilbao, buscó el apoyo de otros a través de redes sociales. Una de los afectadas denunció en un reportaje de Equipo de Investigación de 2020 que le estafaron "280 euros", mientras que otro afirmó que 'Lupin' se quedó con "233 euros que le dio por una PS4 que nunca vio".

En su caso, Ibai Pérez, víctima de estafa, contó que a él le "pidió 100 euros como reserva de un ordenador". Sin embargo, cuando le hizo la transferencia, 'Lupin' "dejó de contestar". "Intentas ahorrarte 50 o 100 euros y al final te quedas sin nada", expresó el joven a Equipo de Investigación.

Más de 30 víctimas denunciaron en el mismo juzgado al presunto ciberestafador, algo por lo que, tal y como contó Pérez, recibió amenazas: "Me dijo que me iban a ir a buscar, que sabían mi dirección. Es una persona a la que has facilitado tu dirección exacta, así que sientes miedo", manifestó.

Finalmente, 'Lupin' le devolvió el dinero "cuando vio que la iniciativa era potente", y que estaban "haciendo un grupo grande para hacer algo contra él vía judicial". "Me dijo textualmente que era la única persona a la que había devuelto el dinero", afirmó Ibai Pérez.

Jordi Arias, alias 'Lupin', fue detenido el 8 de enero de 2022, cuando se encontraba en una discoteca, gracias a que fue identificado por otro joven que lo había visto en Equipo de Investigación. Sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión y otras ocho de búsqueda en diferentes provincias.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.