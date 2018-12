"Alfonso me dijo 'chúpamela' y cuando me negué me pegó y me echó del coche gritándome 'puta'": el duro testimonio de la víctima de 'La Manada' en Pozoblanco

Una estudiante de 21 años sale de madrugada. Después de hacer botellón, la joven y sus amigos deciden continuar la fiesta en el mayor evento de Torrecampo, un municipio de poco más de 10.000 habitantes. Entre ellos, un grupo de sevillanos.

La caseta echó el cierre y la joven accedió a que Alfonso Cabezuelo la llevara a casa. A partir de ahí, la víctima tiene una laguna de unos 45 minutos donde no recuerda "absolutamente nada". Hasta que no llega a Pozoblanco no recupera la consciencia. Cuando abrió los ojos, estaba en la parte del coche, completamente desnuda, con las medias rotas y quitadas, y Alfonso conduciendo".

"Recuerdo que Alfonso en ese momento me dijo 'chúpamela, al menos'. Yo me negué y entonces él me pegó en la cara y en el brazo y y me echó del coche gritándome 'puta'. Su actitud era muy agresiva y como de estar puesto, explica en su declaración.

'La Manada' usaba la placa del guardia civil para robar droga a otros jóvenes y consumirla ellos

En el grupo de Whatsapp, los miembros de 'La Manada' alardeaban de cómo utilizaban la placa del guardia civil para quitarle droga de otros jóvenes y poder consumirla ellos mismos. En este vídeo, Equipo de Investigación descubre cómo actuaban y habla con testigos de sus delitos.

Equipo de Investigación localiza al peluquero de 'La Manada': ¿cómo justifica los hechos de Pozoblanco?

Jesús Escudero trabajaba como peluquero en el comercio de su tío en el barrio sevillano de Triana antes de ser juzgado como miembro de 'La Manada' por abuso sexual en los Sanfermines de 2016. Este vídeo recoge cómo Equipo de Investigación lo localiza y le pregunta por Pozoblanco.

"Todo lo que ocurre en el vídeo ha sido una prueba obtenida ilícitamente": la defensa del abogado de tres miembros de 'La Manada' en el caso de Pozoblanco

Agustín Martínez, el abogado defensor de tres miembros de 'La Manada', explica en ese vídeo de Equipo de Investigación que la grabación de lo ocurrido en el caso Pozoblanco se obtuvo de manera ilícita.

La versión del militar de La Manada obvia lo que ocurrió en el coche de Pozoblanco

Equipo de Investigación accede a la versión del militar de 'La Manada' en el caso de Pozoblanco. En el vídeo se escucha cómo obvia lo ocurrido en el coche donde presuntamente abusaron de la joven de 21 años.

Así descubrió la Policía Foral el presunto abuso sexual de 'La Manada' en Pozoblanco

El guardia civil de 'La Manada' entregó su móvil en la comisaría de la Policía Foral de Pamplona tras lo ocurrido en San Fermín. Es, entonces, cuando descubren varios vídeos sospechosos que llevan a abrir una nueva investigación por abuso sexual contra cuatro de los miembros de este grupo.

Un psiquiatra analiza las conversaciones de WhatsApp de 'La Manada': "Son individuos con una moralidad inexistente"

El equipo de Gloria Serra se reúne con un psiquiatra para analizar las conversaciones de WhatsApp en las que 'La Manada' difunde los vídeos de los presuntos abusos sexuales: "Hablan de actividades delictivas importantes y lo hablan con una frivolidad absoluta, de un manera totalmente cotidiana".

La surrealista defensa de un vecino de 'La Manada': "Las tías no se tienen que poner tan ciegas como para no saber lo que hacen"

El equipo de Gloria Serra entra en el barrio de los integrantes de 'La Manada', algunos de sus vecinos les apoyan y defienden su inocencia. Esta ha sido el surrealista argumento de uno de ellos.

Carlos Aránguez, exfiscal: "Me sorprende que a los miembros de 'La Manada' no se les haya acusado de formar un grupo criminal"

Equipo de Investigación habla con Carlos Aránguez, un antiguo fiscal de Sevilla, sobre los delitos cometidos por 'La Manada' en Pozoblanco y durante los festejos de San Fermín 2016. Esto es lo que nos ha dicho.