La declaración de 'El peluquero' de 'La Manada': "Se le veía que estaba disfrutando"

Era la declaración de un miembro de la manada que faltaba por conocerse. El peluquero del grupo estuvo una hora frente a la jueza y según recoge el diario 'Navarra.com', asegura que ya desde el primer momento en el que se conocieron hablaron de practicar sexo en grupo.

"Yo empecé a hablarle de sexo y ella seguía hablando con el tema del sexo y dijimos que "vámonos a un sitio a practicarlo" y ella dijo que sí, pues entonces vámonos". Algo que la denunciante negó tajantemente en su declaración: "No hubo ninguna conversación en que se mencionara el sexo".

Sobre la llegada al portal en el que ocurrieron los hechos, él asegura que no vio que se forzara a la chica a entrar. Ella en cambio aseguró ante el juez que sí: "Yo estaba como en la puerta del portal y el que me besaba me tenía agarrada de la mano y tiró de mi hacia el portal. En ese momento, otro chico me metió también en el portal, me agarró también de la muñeca".

Una vez dentro del pequeño espacio, asegura que la víctima era quien llevaba la iniciativa. "Era ella la que me cogía el pene y se lo introducía. Se le veía que estaba disfrutando", declara el peluquero.

Una actitud activa que contradicen los propios informes de la Policía y que también aseguró la joven: "Me sometí para que acabara. Sentí miedo, no sabía cómo reaccionar y reaccioné sometiéndome".

El peluquero niega que sus amigos le avisaran de que iban a grabar la relación. Pero uno de ellos, que fue quien grabó, declaró ante el fiscal que sí lo había dicho: "Yo recuerdo que dije: "Este momento hay que inmortalizarlo con un vídeo". Fue cuando saqué el móvil y empecé a grabar".

Después de los 19 minutos de relación, los miembros de la manada salieron escalonados del portal. Él fue el último en salir. Miró a la joven, le puso cara de pena y le dijo adiós. Ellos tenían planeado seguir la fiesta.