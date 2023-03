Tras verse acorralada, Natalia Torices, la 'Reina de la Burundanga' interpone una denuncia. La capitana de la Guardia Civil Elisabel Sinde explica a Equipo de Investigación que "se recibe una llamada del 112 diciendo que una chica ha sufrido una agresión" y que "supuestamente, dos encapuchados la abordan al salir de su casa" e "intentan agredirla", pero "se van del lugar de los hechos sin hacerle nada". Además, supuestamente "había sido extorsionada".

Sin embargo, los agentes dudan de su historia: "Lo que nos cuenta no nos parece muy coherente y de ahí se inicia la investigación", precisa la capitana. ¿Por qué sospecharon de que podría ser una denuncia falsa? Sinde apunta a "las contradicciones en la narración de los hechos" y, especialmente, porque hizo llegar a la Guardia Civil "un par de notas que supuestamente le habían entregado exigiéndole una cantidad de dinero".

"Nos debes 30.000 euros, vamos a por tu familia", reza una de las notas, que agrega: "Sabes perfectamente quién soy. Danos el dinero de una vez, nos has pagado ya 200.000 euros, páganos los 30.000 y te dejamos en paz, te lo juro por mis muertos".

Las notas, de acuerdo con la Guardia Civil, van dirigidas a su tío y en ella les hace constar que ya había entregado 200.000 euros, pero que quedaba pendiente un pago de 30.000. "No nos cuadra, a su tío se le toma declaración y dice que no debe ninguna cantidad de dinero", señala no obstante la capitana. Por ello, la Guardia Civil cree que lo que pretende es justificar que había tenido que hacer un pago por unas amenazas que le hacían a miembros de su familia.