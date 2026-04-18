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El negocio de alquilar pisos para subarrendar habitaciones: "Descubrimos este negocio viendo vídeos de YouTube"

Dos empresarios explican en Equipo de Investigación cómo han pasado de trabajos comunes a gestionar el alquiler de 80 habitaciones. Su modelo de subarriendo les genera más de medio millón al año y beneficios de hasta 12.000 euros mensuales.

Vivir de alquilar pisos para subarrendar habitaciones: "Facturaremos más de medio millón al año"

El alquiler de habitaciones se ha convertido en un negocio cada vez más lucrativo para algunos empresarios que operan como intermediarios entre propietarios e inquilinos. Es el caso de Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que pasaron de ser mozo de almacén e informático a vivir del subarriendo de habitaciones.

En un programa de Equipo de Investigación emitido en abril de 2023, ambos explican su método de trabajo: la búsqueda constante de pisos en alquiler. En algunos casos, ofrecen a los propietarios reformas "gratuitas” para "mejorar la vivienda" a cambio de poder gestionar después el realquiler de las habitaciones.

La rentabilidad de este modelo puede superar el 80% del precio de alquiler original. "Nosotros ya estamos facturando más de medio millón al año. Esperamos llegar a los 750.000 este año y el beneficio bruto mensual es de unos 12.000 euros", aseguran.

En menos de dos años han acumulado 17 pisos en cartera —algunos con ingresos de casi 3.000 euros mensuales— y gestionan ya alrededor de 80 habitaciones. Reconocen que descubrieron este modelo de negocio a través de redes sociales. "Por vídeos de YouTube, Facebook y gurús que te prometen que en un año vas a ser rico", explican.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de abril de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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