Trump mueve ficha y amenaza con no prorrogar el alto el fuego si no hay acuerdo antes del miércoles

Trump anuncia conversaciones con Irán este fin de semana y Teherán desmiente que vaya a darle "el material nuclear"

Los detalles El líder republicano, que espera una nueva ronda de negociaciones, aseguró que si la situación no cambiaba, tendrían "que volver a lanzar bombas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con no prorrogar el alto el fuego con Irán si no se alcanza un acuerdo de paz antes del miércoles, en medio del conflicto que comenzó el 28 de febrero. Trump, que regresó a la Casa Blanca, expresó incertidumbre sobre sus acciones si no se logra un acuerdo, sugiriendo un posible retorno a las hostilidades. Durante un mitin en Arizona, minimizó las diferencias con Teherán, asegurando que un acuerdo está cerca, el cual incluiría que Washington controle el material nuclear iraní, una afirmación que Irán rechaza. Además, Trump destacó la importancia de su próxima reunión con Xi Jinping en Pekín, clave por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar amenazas. Desde el 28 de febrero, día en que comenzó el conflicto en territorio iraní, el republicano se ha llenado la boca de advertencias hacia territorios y el propio estrecho de Ormuz, ahora, dice que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, que entra en su octava semana.

Por su parte, el líder estadounidense dijo que no sabía concretamente qué haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que "quizás no lo prorrogue", cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca en la noche de este viernes.

"Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas", concluyó el republicano. Además, el mandatario aclaró que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado con el progreso de las conversaciones con Irán.

Durante la jornada, Trump había adelantado a medios locales que esperaba una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana para encontrar un acuerdo definitivo y más tarde publicó que Irán había notificado de la apertura total del estrecho de Ormuz.

En un evento electoral en Arizona, el republicano minimizó las diferencias actuales con Teherán en busca de hacer entender que un acuerdo está cerca de concretarse.

Un acuerdo con material nuclear incluido

Además, volvió a sostener que un eventual acuerdo con Irán incluiría que Washington tome el control de material nuclear iraní, al tiempo que esbozó los principales elementos de las conversaciones en curso durante el citado mitin.

Trump defendió que las negociaciones avanzan con rapidez y que gran parte de los puntos clave ya estarían cerrados, si bien pidió cautela sobre el resultado final. "Nos llevamos bien. Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe con quién? Pero, en particular, ¿quién sabe con Irán?", afirmó.

En este contexto, el mandatario reiteró que el pacto para poner fin a la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero implicaría que Estados Unidos se haga con el material nuclear iraní, una afirmación que desde Teherán niegan de forma tajante.

"Estados Unidos se quedará con todo el polvo nuclear. ¿Saben qué es el polvo nuclear? Esa sustancia blanca en polvo creada por nuestros bombarderos B2. Íbamos a tomarlo de todos modos", declaró el inquilino de la Casa Blanca, para después matizar que "tomarlo de esa manera, es un poco más peligroso". Cabe aclarar que Trump emplea en estas declaraciones el término "polvo nuclear" para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, si bien no se trata de una denominación reconocida en el ámbito técnico del sector nuclear.

Sin embargo, un alto cargo iraní rechazó estas declaraciones en declaraciones a CCN, calificándolas de "hechos alternativos" y negando que Teherán haya aceptado transferir su uranio enriquecido al extranjero o detener indefinidamente el enriquecimiento. La fuente advirtió además --según el mismo medio-- de que este tipo de manifestaciones públicas podrían complicar las conversaciones diplomáticas.

Pese a lo anterior, el magnate neoyorquino advirtió de que Washington se hará con ese material "de una forma u otra", incluso recurriendo a medidas más agresivas si no prospera la vía negociadora. "Si firmamos el acuerdo, entonces sí puedo darles una fecha, iremos con Irán, y lo tomaremos juntos, y lo traeremos de vuelta, el 100%, a Estados Unidos", ha explicado, antes de añadir: "Si no lo hacemos, lo conseguiremos de otra forma, de una forma mucho más hostil".

Asimismo, en cuanto a las actualizaciones del estrecho de Ormuz, el magnate expuso que su homólogo chino, Xi Jinping, está "muy contento" por la apertura del paso por parte de Irán y auguró que su próximo encuentro en Pekín marcará un antes y un después.

De su lado, señaló que su próxima reunión con Xi Jinping en Pekín será "especial y, posiblemente, histórica", y aseguró que espera concretar avances significativos en la relación bilateral. El estrecho de Ormuz es clave para China, ya que por esa ruta transita cerca de la mitad de sus importaciones de petróleo, mientras que alrededor del 80% del crudo que pasa por el estrecho se dirige a Asia, según la Agencia Internacional de Energía (IEA).

El republicano tiene previsto visitar la capital china del 14 al 15 de mayo, en un encuentro bilateral que inicialmente estaba programado para abril pero que fue pospuesto por la guerra en Irán.

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