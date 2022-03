¿Cuál es el verdadero origen de las naranjas que llegan a nuestras mesas? Equipo de Investigación siguió la pista de estas frutas en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

En una nave de Valencia, Equipo de Investigación comprobó cómo los pequeños agricultores venden sus productos y habló con Francisco Hernandis. A pesar de que estar jubilado, el hombre intentaba sacar algo de dinero extra con sus naranjas. "Con 670 euros que me pagan, si no fuera por lo que vendo, no podría ni comer", aseguraba.

Las naranjas se recolectaron el día de antes y él intentaba venderlas a 60 céntimos, pero no fue tarea fácil.

A unos 50 metros, dentro de las mismas instalaciones, el programa pudo grabar cómo llegaban hasta Valencia naranjas de distintos países como Argentina, Marruecos y Sudáfrica.

"Me parece muy mal, aquí estamos empezando la campaña ahora, el año pasado, la mitad se quedaron en el campo y este año también quieren ahogarnos, es lo que está pasando", denunciaba el agricultor Fermín Giner.

En este sentido, lamentó que la competencia del producto procedente de Sudáfrica era "muy dura".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.