En Zaragoza, la mayor cadena de tiendas de ropa del país denunció a una de sus clientes. El motivo: estafa reiterada devolviendo ropa usada como si fuera nueva. Fue condenada a una pena de seis meses de cárcel y a devolver la cuantía estafada. Este era su 'modus operandi' según la sentencia: "Compraba ropa vía online o en tienda y luego la devolvía cambiando las etiquetas (...) Lo más curioso era que ella sabía perfectamente que una serie de códigos que llevan las prendas de vestir dicen cuál es su color. Entonces, cuando la dependienta utilizaba la pistola para hacer esa devolución, no había ninguna alarma", narraba Luis María Gabás, periodista de El Diario de Aragón a Equipo de Investigación.

Al parecer, acudía siempre a diferentes horas para no encontrarse siempre con los mismos empleados y siempre se dirigía al que estuviera más ocupado. Teresa Benito, exdependienta de Inditex, explicó al programa conducido por Gloria Serra cómo llevaba a cabo el intercambio de etiquetas esta clienta de Zaragoza.

Equipo de Investigación descubrió que la mujer condenada vendía ropa en una app de segunda mano y a través de esta plataforma, una redactora se puso en contacto con ella para pedirle una entrevista. "Que se me distorsione la voz y no se me reconozca ni se diga el nombre", pedía como condición.

El encuentro se produjo en un parque. Allí negó todas las acusaciones y afirmó que ella solo había devuelto ropa que había usado en tan solo una ocasión. "Lo hace mucha gente", aseguraba. Pero eso sí, lo hizo en numerosas ocasiones. "Yo ni siquiera sé coser", añadía para negar que ella usara el método de intercambio de etiquetas.

