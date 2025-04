Las monjas de Belorado admiten no dejar salir a sor Pureza del convento a pesar del empeño de su sobrina: "No respeta"

"Tiene razón, pero no respeta que hayamos decidido que su tía es parte de nuestra comunidad", declara sor Sión, monja cismática de Belorado, al ser preguntada por el deseo de la sobrina de sor Pureza por sacarla del convento.

Equipo de Investigación pregunta a las monjas de Belorado por la sobrina de la hermana sor Pureza cuando, de pronto, se ríen. "Sabemos lo que nos vas a preguntar", aseguran las religiosas a la reportera.

Según cuenta la periodista, la sobrina desvela que está incomunicada con su tía: "no puede tener acceso a su saber cómo se encuentra de salud ni puede sacarla del convento". Las hermanas reconocen que "tiene toda la razón del mundo". "Ha tomado ciertas decisiones que hemos considerado que no eran apropiadas para el bienestar de la hermana. Lo sentimos, primero está la hermana", confiesa sor Sión, monja cismática de Belorado, que añade que la sobrina "no respeta" que hayan decidido que "su tía es parte de nuestra comunidad".

A la pregunta de quién las guía espiritualmente, las religiosas responden tajantes: "El espíritu santo". "Tenemos varios sacerdotes, porque rotan, según las misiones", explica sor Sión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2025 de Equipo de Investigación.