Miguel Bosé y su teoría de la conspiración: "Llevan siglos mintiéndonos; la historia, la geografía y la economía son falsas"

En septiembre de 2020, Miguel Bosé concedió su primera entrevista después de la pandemia en un canal de YouTube dirigido por Daniel Estulin, un exagente de inteligencia ruso conocido por difundir teorías conspirativas. En ese espacio, el cantante encontró una plataforma para empezar a compartir su discurso negacionista.

Durante la conversación, hablaron sobre un supuesto plan de control social orquestado por una élite mundial. Bosé afirmó con firmeza que esta élite "caerá muy pronto" y aseguró que "la verdad siempre sale a la luz".

El cantante, convencido de sus ideas, declaró: "Llevan siglos, siglos mintiéndonos en todo... En este tiempo que no he podido trabajar me he dedicado mucho a leer, a estudiar.".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.