Mientras Mazón comía en El Ventorro, José Manuel rescataba a una mujer y su hija en Utiel: "Dije: 'A ver qué podemos hacer'"

En este vídeo, Equipo de Investigación establece un paralelismo de dos puntos concretos el día de la DANA: la comida de Mazón en El Ventorro sin responder a la llamada de Salomé Pradas, y una Utiel que a esa hora ya estaba inundada.

A las 15:30 horas del día de la DANA, la situación en Utiel se complica. Su alcalde, Ricardo Gabaldón, pide refuerzos tanto a la Consejera de Emergencias, como a la delegada del Gobierno. "Activan la UME, lo que pasa es que es tarde cuando llegan aquí y ya estamos aislados", apunta el regidor.

Las condiciones meteorológicas impiden la entrada de ayuda y en cuestión de minutos, el río Magro a su paso por la localidad se desborda. "Todos los que pudieron, o se iban rescatando, o iban esperando en primeras alturas para ser rescatados", recuerda el alcalde en el vídeo sobre estas líneas.

A esa misma hora, Carlos Mazón almuerza desde las tres de la tarde en el restaurante El Ventorro. La consellera Pradas llama al President, pero él no contesta.

Mientras tanto, los bomberos rescatan a vecinos atrapados en Utiel, como una mujer que se salva, junto a su perro, del desastre. Sin embargo, el helicóptero no da abasto y algunos vecinos empiezan a realizar rescates improvisados con sus propias barcas.

Uno de ellos fue José Manuel Martínez: "Corriendo me bajé, avisé a mi hermano y le dije: 'Vamos a enganchar la barca y a ver qué podemos hacer", recuerda este héroe que rescató a Rosalía Arenas y su hija de apenas dos años.

