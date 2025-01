El 'método' para adelgazar de un empresario que se inyecta Ozempic: "Cuando me paso, visita al médico, receta y andando"

"Dejé de fumar, lo que me llevó a ganar unos 10 kilos. Cuando vi que no podía dominar ese incremento de peso, me fui a un médico privado especializado", relataba el empresario catalán Álvaro Gabarró en un reportaje de Equipo de Investigación en 2024. A pesar de que su intención era someterse a cirugías y reducciones de estómago, su doctora le informó de que existía un medicamento que podía hacerle perder ese peso fácilmente: el conocido Ozempic.

Cuando comenzó con el tratamiento de Ozempic pesaba 95 kilos. Después bajó a 88 y llegó a pesar 85. "Aparte de la imagen corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor", aseguraba. El principal efecto que ha notado es la disminución del apetito, explicaba ante las cámaras. "En mes y medio, pierdo 5 kilos. Si lo alargo, 7 e incluso 10", detallaba.

Para él, este era un método recurrente. "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien y andando". Todo ello sin "métodos drásticos, ni sufrimientos ni regímenes". En los últimos tres o cuatro años lo ha hecho tres veces. "Tiene efecto rebote si no cuidas las formas: o me porto bien o me aplico Ozempic".

El endocrino Antonio Escribano explicaba al programa que, a pesar de lo relatado por el empresario, el medicamento puede tener muchos efectos secundarios. "Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, reflujo, gases, distensión abdominal, hipoglucemia, pancreatitis, alteraciones en la visión y en la frecuencia cardíaca, también en la función renal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.