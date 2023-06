Equipo de Investigación entrevista a Miguel Ríos, uno de los pioneros del rock en España y de los artistas que no ha sucumbido a la tendencia de crear zonas VIP con precios desorbitados en sus conciertos: verle en su nueva gira, explica, cuesta "una media de 50-60 euros".

Preguntado acerca de qué le parece que la gente llegue a pagar miles de euros por ver a Beyoncé, responde así: "Me pones el ejemplo de lo que es el abuso en otras cosas o no puedo contestarte. Por ejemplo, por traer a una estrella de fútbol, con lo que paga el tipo que va al campo de fútbol, o no hay lugar".

"Lo frustrante es que habrá mucha gente que le guste Beyoncé que no puede verla", señala no obstante el cantante, que concluye: "Pero eso es el mercado, muchacho, no soy yo ni el rock, es el mercado...". Puedes escuchar su reflexión completa en el vídeo. v