Isabel Llacer es una profesora que decidió no trabajar más en Ibiza. "Hay muchos profesores con plaza que han aprobado una oposición que están pidiendo el traslado a la Península. En mi caso, estuve un año y la plaza que tenía se iba a reducir a media jornada, lo que quería decir que iba a cobrar unos 400 euros y pagaba 750 euros de alquiler. Hice números, no me salían las cuentas y renuncié", relata en un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Como ella, decenas de profesores han abandonado la isla y no son los únicos funcionarios que rechazan una plaza. En el único hospital público de Ibiza han inaugurado ocho habitaciones para alojar a médicos.

No tienen lujos y no son gratis, cada médico tendrá que pagar unos 450 euros al mes por vivir en ellas. Con esta medida pretenden atraer a más profesionales porque faltan médicos.

También faltan policías, la plantilla es la misma todo el año: 280 agentes para los 130.000 habitantes censados, la mitad que le corresponde a una población de 100.00 habitantes.

Raúl Cuesta, coordinador de alternativa sindical policial, revela que "alrededor de un 40%" de plazas de Policía Nacional no están ocupadas

En verano hay picos de 400.000 habitantes, pero los efectivos son los mismos. Incluso hay agentes que han abandonado la isla porque no encuentran un lugar donde vivir, o consideran que no viven dignamente.

"Yo me vengo de vacaciones a Ibiza y no tengo médicos, policías, funcionarios de justicia... lo más básico para que haya un estado de bienestar se ve fuertemente atacado", añade Cuesta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.