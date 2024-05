Equipo de Investigación se adentra junto a Luis Miguel Rodríguez, el 'rey de la chatarra', en el museo del automovilismo más grande del mundo que él mismo comenzó a construir. En él quiere exponer una colección de 600 vehículos emblemáticos: "Va a haber coches antiguos, clásicos y con historia", asegura.

Se trata de un edificio gigantesco construido con hormigón que ocupa más de 37.000 metros cuadrados, por lo que supera en extensión a todo el recinto del palacio de la Moncloa. Pero las obras están paralizadas judicialmente porque le "falta la licencia". "Me puse a construir por los nervios, que no puedo estar parado y me puse a hacerlo", justifica el 'rey de la chatarra'.

Una vez dentro, Luis Miguel Rodríguez no duda en soltarle a la reportera de Equipo de Investigación: "No me digas que está mal hecho esto, esto tiene proyecto".