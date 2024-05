Luis Miguel Rodríguez, dueño y fundador de Desguaces La Torre, también es propietario de un restaurante de alta cocina con precios low cost ubicado dentro del desguace. Según él, este local galardonado con un solete Repsol, "no es un negocio", sino que "es para dar un servicio a la gente que viene aquí".

A pesar de que coincidió con la época en la que ya estaba con Carmen Martínez Bordiú, el empresario aclara que ella no tuvo "nada que ver": "No, ella nunca se ha metido conmigo, solo si me iba por ahí de marcha, entonces sí se metía conmigo, me daba, me tiraba un cuadro a la cabeza o lo que pillara", declara en el vídeo principal de la noticia.