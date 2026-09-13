El negocio de alquilar pisos para subarrendar habitaciones: "Facturamos más de medio millón al año"

Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que antes eran mozo de almacén e informático, ahora viven de alquilar habitaciones. "Lo descubrimos por Youtube", contaban a Equipo de Investigación en 2023.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda es prácticamente imposible para muchos, otros ven el modelo de negocio. Es el caso de Juan Carlos Minaya y Roberto Moraga, que viven de subarrendar habitaciones de pisos que ellos mismos han alquilados.

Los chicos, que antes eran mozo de almacén e informático, explicaban cómo funcionaba su empresa a Equipo de Investigación en 2023. Relataba que su día a día se basa en buscar pisos de alquiler y que ofrecen reformas "gratuitas" para "mejorar la propiedad" a los caseros y así poder ellos realquilar la vivienda.

La rentabilidad que le sacan a los pisos puede superar el 80% del precio al que lo alquilan. "Nosotros ya estamos facturando más de medio millón al año. Esperamos llegar a los 750.000 este año y más o menos el beneficio bruto al mes es de unos 12.000 euros", explican al programa.

En menos de dos años, ya tienen en cartera 17 pisos (algunos de los cuales les repercuten unos ingresos de casi 3.000 euros al mes). En total, alquilan 80 habitaciones. Explican a Equipo de Investigación que descubrieron esa forma de hacer negocios "por vídeos de YouTube, por Facebook y por muchos gurús que intentan vender que en un año vas a ser rico".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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