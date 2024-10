Equipo de Investigación visitó la sede de la inmobiliaria china de los nueve mini pisos ilegales en los que se dividió un chalet de más de 170 metros cuadrados. Situada en el barrio de Usera, en el lugar no hay nada que indique que en ese local se dedican al alquiler o a la compra y venta de viviendas.

A su llegada, en cuanto les confirman que son periodistas de laSexta les cierran una puerta que segundos antes habían abierto a un chino que estaba esperando. Mientras, los vecinos sí atienden a Equipo de Investigación en relación al local.

"No sabemos lo que es, pero sí sé que ha venido gente alquilando pisos, habitaciones y demás...", cuentan a laSexta.

Y confirma algo: "Un día vino la Policía. No sabemos el motivo, pero vamos, que si llaman a la puerta y eso me imagino que no sería por nada bueno".