Este programa localizó a una víctima de un engaño amoroso, que logró salvarse de la ruina gracias a un mensaje que recibió de un anónimo advirtiéndole de que el hombre con el que mantenía una relación era un estafador del amor, tal y como ella misma contó a este programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

"Me di cuenta cuando recibí un WhatsApp donde me decían 'no le mandes más dinero, es una estafa'. En inglés también", nos contó la mujer, que también recibió en otro mensaje el perfil real del doctor al que suplantaban la identidad.

Fue en ese momento cuando se puso en contacto con su estafador del amor, que le reconoció que "efectivamente era un scammer de Nigeria licenciado en Contabilidad y Finanzas": "Me dijo que le habían ofrecido trabajar con divisas en Ghana, pero al llegar se encontró que tenía que hacer este trabajo".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.