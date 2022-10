Inés López, la hermana de Esther López, concedió su primera entrevista en el programa Equipo de Investigación, que se emitió el pasado día 7. López se mostró muy indignada con las respuestas que Óscar, el principal sospechoso, ofreció a la jueza durante el interrogatorio.

En sede judicial el hombre aseguró haberse ido a su casa, a dormir, tras dejar a Esther en una carretera. La jueza le planteó cuestiones como el hecho de que su teléfono y el de Esther estuvieran juntos esa madrugada, según arroja el análisis de las posiciones de los terminales.

Además, le preguntó si puso su teléfono en 'modo avión' desde las 6:34 hasta las 9:10 horas, tal y como se refleja en los análisis. Óscar negó tajantemente estos extremos. "No pongo nunca el modo avión", aseguró Óscar ante la autoridad judicial.

"¡Venga, por favor!", exclamó visiblemente indignada la hermana de Esther López al escuchar las respuestas. "Has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, una y otra vez, y has puesto el modo avión para no saber nada de la vida delante de mis narices", añadió López. Puedes ver la secuencia completa en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El programa emitió, además, una entrevista con Aitor Curiel, el médico forense encargado de la autopsia de Esther López, quien sostuvo que su cadáver pudo estar en un lugar húmedo previamente a la cuneta donde fue hallado. Puedes verlo en el siguiente vídeo: