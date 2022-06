Familias y centros educativos han dado la voz de alarma. Jóvenes, e incluso menores de edad, de toda España están abandonando sus casas y sus estudios. ¿Por qué? Equipo de Investigación responde a esta pregunta en el reportaje de estreno de este viernes titulado La Academia.

Hace dos meses la policía detuvo a 8 miembros de la cúpula de IM Academy en España, acusados de estafa piramidal, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal. Esta academia de origen americano ofrece cursos para aprender a invertir en criptomonedas a cambio de 150 euros al mes. Prometen a los estudiantes hacerse ricos si logran reclutar al mayor número de jóvenes posibles. Los investigadores alertan de las prácticas sectarias que emplean para reclutar a sus alumnos.

Gloria Serra y su equipo consiguen hablar con un ex miembro de apenas 19 años que asegura que les obligaban a realizar operaciones financieras prohibidas en España. Entrevistan a un joven que sigue, hoy dentro de la academia, para no perder a su mejor amigo. Asegura que la cúpula sigue actuando como si no se hubieran producido las detenciones, aunque les han recomendado dejar de hacer ostentación del lujo en redes. El programa ha localizado a varios de los acusados y IM Academy han contestado a las preguntas del programa.