Hoy, Equipo de Investigación destapa imperios inmobiliarios en 'Grandes caseros': ¿cómo se pasa de una propiedad a 200?

'Equipo de Investigación' arranca con el desahucio de Maricarmen: el equipo de Glòria Serra estuvo junto a ella desde las cinco y media de la mañana y documentó las horas previas a abandonar la que había sido su casa durante 71 años.

Esta noche, a partir de las 22:30 horas, Equipo de Investigación pone nombre a los grandes tenedores de nuestro país en plena crisis de la vivienda con 'Grandes Caseros'. El equipo de Glòria Serra recorre distintos ejemplos de grandes patrimonios inmobiliarios: desde patrimonios familiares hasta inversores que empiezan comprando un solo piso y los millones del fútbol que acaban en el ladrillo.

El programa arranca con uno de los casos que ha marcado la actualidad: el desahucio de Maricarmen, de 87 años, después de 71 viviendo en la misma casa. Equipo de Investigación estuvo allí desde las cinco y media de la mañana y documentó las horas previas a su salida de la vivienda.

Tres edificios vinculados a una misma familia suman alrededor de 145 viviendas. El programa entra en ellos, habla con antiguos y actuales inquilinos y sigue el rastro de las sociedades vinculadas a esas propiedades.

Pero hay otras formas de llegar a acumular vivienda. Un inversor de 32 años asegura haber pasado de comprar su primera vivienda a tener 11. Explica cómo se financia y cómo reinvierte parte de los ingresos para seguir creciendo.

La escala aumenta con otro empresario: llegó a acumular 200 propiedades y 200 hipotecas y asegura que llegó a pagar más de 100.000 euros al mes en cuotas hipotecarias.

Y hay otro camino: el dinero del fútbol que acaba en el ladrillo. Equipo de Investigación acompaña a un exjugador que posee 14 inmuebles y actualmente busca y gestiona inversiones para otros futbolistas, y reconstruye la evolución de las inversiones inmobiliarias de Diego Simeone y Carla Pereyra.

Patrimonio familiar, financiación, reinversión y dinero procedente del fútbol. Distintos caminos que conducen a una misma pregunta: ¿cómo se llega a tener 10, 100 o 200 viviendas? 'Equipo de Investigación' busca este viernes la respuesta en 'Grandes caseros'.

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