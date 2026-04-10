Hoy, Equipo de Investigación analiza qué hay detrás de la carne más consumida en España: no todo lo que comemos como pollo es realmente pollo

El pollo es la carne más consumida en España, pero ¿realmente sabemos qué estamos comiendo?. Esta noche, Equipo de Investigación pone bajo la lupa la industria avícola en su reportaje '¿Qué pollo estamos comiendo?.

El pollo está en todas partes. Es la carne más consumida en España. Pero no siempre es lo que parece. Esta noche, Equipo de Investigación analiza el modelo de producción, los productos procesados y el negocio de una industria clave en la alimentación con el reportaje: ¿Qué pollo estamos comiendo?, donde pone a prueba lo que realmente contiene uno de los productos más presentes en nuestra dieta.

El programa presentado por Glòria Serra muestra cómo la producción intensiva ha transformado el pollo en un alimento masivo, capaz de llegar al consumidor a bajo precio y en grandes cantidades. Y analiza qué hay detrás de muchos productos procesados en los que el pollo puede ser solo una parte mínima de lo que se consume.

Con casi 12 kilos por persona al año, España es uno de los mayores consumidores de pollo de Europa. Un mercado en el que unas pocas grandes empresas concentran gran parte de la producción.

A través de expertos, productores y trabajadores del sector, el reportaje recorre toda la cadena: del origen en las granjas al producto final que llega al plato.

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