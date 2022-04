La amenaza de 'la seca' se extiende ya por diferentes zonas de España afectando a árboles centenarios, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Solo en la provincia de Huelva se han talado más de 10.000 hectáreas de encinas. El calentamiento global propaga el devastador efecto de 'la seca', pero el hongo que la provoca no está catalogado todavía como especie invasora, una amenaza para miles de explotaciones de cerdo ibérico.

"Si no hay encinas, no hay bellotas; si no hay bellotas, no hay cochinos. Los árboles mueren y los que se plantan no se crían en dos días, tardan 20 años en estar al mismo nivel", indica un vecino.

"Las explotaciones porcinas están cerrando todas, yo tenía una, vendía cochinos, pero he cerrado. Tenía el problema de 'la seca' y no había bellotas para alimentar a mis 50 cerdos", añade un ganadero.

Nuestro negocio más internacional, el jamón, está en jaque, por eso los ganaderos no escatiman en tratamientos para frenar el avance imparable de 'la seca'. Hay técnicas experimentales que estimulan las defensas naturales de las encinas y otros que tratan de aislar a los árboles para evitar que se vean afectados.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró cómo el comercio ilegal de siluros y carpas para el consumo humano en Rumanía mueve casi 100.000 euros mensuales. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluyen a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.