Equipo de Investigación localiza a una persona que consumió droga adulterada en Coria, Cáceres, un suceso que provocó la intoxicación de 13 personas. El escándalo sacudió incluso al equipo de fútbol local. El joven cuenta que perdió "la noción de dónde estaba" tras consumir la droga". "Yo no lo recuerdo. Me lo han contado mis padres", afirma, a lo que añade que sus padres le dijeron que "hacía cosas que no tenía sentido".

"Me desperté tres o cuatro horas después de haberme dormido y me puse la ropa del trabajo siendo mi día libre", recuerda el joven, quien dijo que mientras hacía cosas, su padre le pedía que parara. "Tuve un viaje astral y ya está", manifiesta.