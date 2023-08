Una noche de agosto de 2016 Diana Quer desaparece en A Pobra do Caramiñal, A Coruña. A partir de entonces se pone en marcha un dispositivo de búsqueda incesante para tratar de dar con la joven, aunque no tiene éxito. Finalmente, tras la detención y confesión de José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', el 31 de diciembre de 2017 consiguen recuperar el cuerpo sin vida, que se encontraba en el interior de un pozo. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Desde el momento en el que 'El Chicle' cumple 18 años, la Policía se fija en él. Antonio Tubio, jefe de la Policía Local de Rianxo, relata que él lo recuerda "desde siempre".

"Era la clásica persona que podía estar cometiendo infracciones de tráfico, le gustaba la velocidad. Le empezamos a conocer por eso", apunta.

Cuando José Enrique Abuín tiene 27 años se casa con Rosario, que entonces tiene 16. Se habían conocido en las fiestas de un municipio vecino y contraen matrimonio poco después. Al año del enlace y con su hija recién nacida, 'El Chicle' agrede sexualmente a su cuñada, hermana gemela de su mujer.

"Me dijo que le hiciera una felación, le contesté que no y me dijo que me follaba. No me peleé, solo me quedé inmóvil. Duró unos diez minutos y me dijo que, si lo contaba, mataba a mi hermana, a mi sobrina, a mí y él también se quitaría la vida", relataba la víctima. Tras la denuncia, José Enrique Abuín entra en la cárcel por primera vez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.