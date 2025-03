Equipo de Investigación

El padre de Carlos 'El Yoyas' explica a Equipo de Investigación su papel en la fuga: "Yo por un hijo corro los riesgos que haga falta"

"Si eres pariente sanguíneo, no te pueden acusar. Puedes encubrir a tu hijo perfectamente, que no la ley no te puede hacer nada. Yo por un hijo corro los riesgos que haga falta", explica Carlos Navarro, padre de 'El Yoyas'.