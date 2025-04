"Hay uno medio muerto, pero nadie viene": la desesperación de una anciana que llamó a la radio pidiendo ayuda en la DANA

Alba Requejo, periodista de 'A Punt', ha hablado con Equipo de Investigación para recordar cómo fue el día de la DANA. Tal era lo que sucedía que muchos, ante el colapso de 112, llamaron a su programa en directo para pedir ayuda.

Es el caso de una anciana de 70 años, que llamó ante la desesperada situación que estaba viviendo: "Estamos en un tejado. Cinco personas. Uno medio muerto, y nadie viene a por nosotros".

"La más joven soy yo, que tengo 70 años. Rápido, que nos vamos a congelar. Estamos chorreando", dijo en esa llamada a la radio.

No fue la única. Noemí, trabajadora en una residencia, también llamó a su programa: "Tratamos de subir a los que andan, pero no podemos más. Somos muy pocos. Y entendemos que no pueda venir nadie, pero no sabemos qué hacer. Trabajadores somos seis; residentes, 123".