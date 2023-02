El programa Equipo de Investigación abordó en 2016 el caso de Manuel Arana, el presunto estafador de parados. El reportaje, que ha vuelto a ser emitido en laSexta este sábado, muestra cómo se introdujo en el mundo taurino con la intención de conseguir más contactos en la sociedad andaluza. Consiguió un trabajo como portero en la plaza de toros de El Puerto de Santa María, donde se paseaba junto a las grandes figuras del toreo, como puedes ver en el vídeo superior.

Estefanía Sampedro, su exnovia, relató ante las cámaras la terrible experiencia que vivió durante su relación con Arana. "Tengo un préstamo de 4.000 euros, picotacitos que voy pagando, y con un sueldo sólo no me da", aseguró la mujer. Durante el noviazgo él no tenía trabajo. "Vivía de mí", lamentó la joven. "Me dijo que me regalaba un viaje a Tenerife, y cuando llegué me enteré de que tenía que pagarlo yo". Sampedro explicó que llegó a pedir un préstamo de 3.000 euros para correr con los gastos.

"Me quitó 800 euros de mi cuenta, y posteriormente 1.600". A partir de ese momento "fue un horror" la relación. Estefanía aseguró que ha llegado a tener 181 llamadas perdidas en su teléfono.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.