Habla el examigo y víctima de 'Anita la fantástica': "Le ingresé 430.000 euros y no me devolvió nada"

El pasado mes de septiembre de 2024, Equipo de Investigación viajó hasta Mazaricos, A Coruña, para encontrarse con José Lema, un ganadero aficionado a los motos que fue estafado por 'Anita la fantástica'. La conoció en 2019, en Jerez. "Ahí conozco a Ana Vicente, que fue quien le proporcionó las entradas a un amigo nuestro", relataba ante las cámaras.

Lema la describía como una "persona muy dicharachera con la que enseguida coges confianza". Su amigo Ramón, Ana y él se hicieron inseparables. El ganadero mostró fotos de los viajes que hicieron a Segovia, Marruecos, algunos de los destinos a los que fueron juntos. También enseña a cámara un cariñoso vídeo que les envió. "Se os echa de menos, cuidaos muchísimo, me gusta que lo estéis pasando bien con la familia", decía ella.

Tras afianzar esta relación de amistad, Ana les propuso un negocio: "Nos vendía unos packs de viaje de Moto GP y esos packs, si no se llegaban a cumplir, estaban asegurados y nos daban lo pagado más una indemnización, que era el doble", reconocía. "Pero, ¿compraban los packs de viajes sabiendo que se iban a cancelar? ¿Era como una estafa al seguro?", preguntaba el redactor. "Yo no lo sé", aseguraba. Ella nunca les "dio ninguna documentación". "Solo teníamos lo que nos mandaba por WhatsApp", contaba.

Le llegó a ingresar 430.000 euros. Nunca recuperó nada. "Me contrató para hacer rutas en moto, me iba a pagar 3.000 euros. Dije, 'hostia, ¿3.000 euros por hacer lo que a mí me gusta? Fantástico'". Pero nunca le llegó a pagar nada, a pesar de que se trasladó a Bilbao para trabajar en la agencia. "Las nóminas que me pagó lo hacía siempre con mi dinero. Me pagó 15.000 y me devolvía 3.000 de los que yo ingresaba".

(*) El texto de esta noticia hace referencia a un programa de Equipo de Investigación emitido el pasado mes de septiembre de 2024.